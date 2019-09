Appalti truccati e corruzione, dieci ordinanze cautelari nel Milanese

Il Nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Milano ha eseguito dieci ordinanze cautelari nell’ambito di un’inchiesta, coordinata dal pm di Milano Luca Poniz, che vede al centro una serie di episodi di corruzione e nove turbative di gare d'appalto per un importo totale di oltre 8,6 milioni di euro. I fatti sarebbero stati commessi tra il 2015 e il 2016. I militari hanno anche eseguito dodici decreti di perquisizione.

Le misure

Agli arresti domiciliari è finito un dipendente del Comune di Pieve Emanuele ed ex responsabile del servizio edilizia e urbanistica del Comune di Basiglio, Arturo Guadagnolo, mentre una misura sospensiva dall'esercizio dai pubblici uffici per sei mesi è stata emessa nei confronti di Piero Angelo Riffaldi, dipendente del settore tecnico di Pieve Emanuele. Sono invece otto gli obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria per una serie di imprenditori e per due dipendenti del gruppo ospedaliero Humanitas di Rozzano, gli architetti Marco Gaiazzi e Renato Restelli. Lo stesso gruppo Humanitas risulta indagato per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti.

Il 'Campus della Pieve'

Al centro delle indagini c’è, in particolare, la realizzazione del 'Campus della Pieve' a Pieve Emanuele, un polo sanitario e universitario dell’Humanitas. Secondo l’accusa, i due professionisti Gaiazzi e Restelli, che erano in rapporti stretti con Guadagnolo, avrebbero garantito sulla carta lavori di urbanizzazione per circa 3,2 milioni di euro effettuandone, in realtà, molti meno. In cambio, il dipendente comunale avrebbe ottenuto un incarico per il figlio della compagna alla Fondazione Humanitas, la promessa di altre assunzioni per suoi parenti e anche la possibilità di saltare le liste d'attesa in ospedale.

In un altro dei molti capi di imputazione dell'inchiesta, Guadagnolo è accusato sempre di corruzione per aver ottenuto un incarico a favore del cognato, la promessa di una casa e di 100mila euro come tangente per favorire con varianti e modifiche del piano di governo del territorio di Basiglio (una presunta turbativa d'asta), dove era all'epoca responsabile per l'edilizia in Comune, la società Green Oasis interessata ad ottenere un permesso a costruire.