Mostre a Milano: cosa fare nel weekend del 24-25 agosto

Mostre ed eventi in corso a Milano ad agosto 2019

Nanda Vigo a Palazzo Reale

Palazzo Reale dedica una retrospettiva all'artista e architetto milanese Nanda Vigo, protagonista della scena artistica italiana ed europea degli ultimi cinquant’anni. La mostra, fino al 29 settembre 2019 e a ingresso gratuito, propone circa ottanta opere tra progetti, sculture e installazioni dagli esordi alla fine degli anni Cinquanta sino alle esperienze più attuali. Orari: lun 14.30 – 19.30, mar-mer-ven-dom 9.30 – 19.30, gio-sab 9.30 – 22.30.

Biff - film festival al teatro Barrio

Prosegue la prima edizione del Biff, Barrio’s Impact Film Festival, organizzato dal teatro Barrio’s, nel quartiere della Barona. In cartellone ci sono 16 film e 8 eventi speciali, per una programmazione che durerà fino al 26 settembre.

Remo Bianco al Museo del Novecento

L’esposizione 'Le impronte della memoria', aperta fino al 6 ottobre al Museo del Novecento, presenta oltre 80 opere dell'artista formatosi nella Milano del boom economico. Dall'incontro con de Pisis, al viaggio in America che gli fa scoprire Pollock e l'Espressionismo astratto; dalla frequentazione della Galleria del Naviglio, dove si lega a Carlo e a Renato Cardazzo, a Lucio Fontana, ai giovani spazialisti, Bianco si è trovato sempre al centro dei contesti più stimolanti degli anni Cinquanta e Sessanta, ma la sua è stata una vita da "ricercatore solitario", come si era autodefinito. Orari: lun 14.30 – 19.30, mar-mer-ven-dom 9.30 – 19.30, gio-sab 9.30 – 22.30

Ugo Nespolo a Palazzo Reale

"Nespolo. Fuori dal coro" esplora l'eclettismo e la ricerca, la cultura e l'ironia di un artista originale e autonomo. Un lavoro poliedrico quello di Ugo Nespolo, svolto dagli anni Sessanta ad oggi, come dimostrano le opere di grandi dimensioni, i disegni, i collages e le opere realizzate con materiali preziosi insieme ai libri d'artista. A Palazzo Reale, ingresso gratuito. Orari: lun 14.30 – 19.30, mar-mer-ven-dom 9.30 – 19.30, gio-sab 9.30 – 22.30

Leonardo alla Veneranda Biblioteca Ambrosiana

Si intitola "Leonardo in Francia. Disegni di epoca francese dal Codice Atlantico" la mostra, allestita alla Veneranda Biblioteca Ambrosiana fino al 15 settembre, che raccoglie 23 fogli dal Codice Atlantico risalenti al soggiorno francese di Leonardo presso la corte di Francesco I, negli ultimi anni dell’artista. Orari: mar - dom 10.00 –-18.00

Mostre da non perdere nel resto della Lombardia

Renato Guttuso ai Musei Civici di Villa Mirabello, Varese

Venticinque dipinti di Renato Guttuso, uno dei più interessanti artisti e intellettuali del Novecento italiano, vengono per la prima volta presentati nel capoluogo lombardo, in un percorso a temi che permette di valorizzare i dipinti e l'apparato fotografico, per la maggior parte inedito. La mostra, ai Musei Civici di Villa Mirabello, si potrà visitare fino al 6 gennaio 2020. Orari: martedì-domenica: 9.30-12.30 e 14-18

Topographies a Lecco

A Palazzo delle Paure, a Lecco, è vistabile fino all'8 settembre la mostra "Topographies", a cura di Anne Morin e Piero Pozzi, dedicata alla grande artista americana Berenice Abbott, conosciuta come la fotografa della New York negli Anni '30 ma alla quale si riconosce il merito di aver contribuito alla creazione del mito di quell'America "on the road" poi celebrato in letteratura da Jack Kerouac. Gli scatti in bianco e nero descrivono l'intero percorso di questa maestra dell'immagine attraverso tre grandi sezioni dedicate ai ritratti, alla Grande Mela, alla Scienza. Per Anne Morin l'importanza dell'artista va ricercata nel fatto che anche grazie alla sua opera "la fotografia si è affrancata da ogni confronto con la pittura e ha cominciato a esistere in maniera indipendente, seguendo la specificità del mezzo".

Eventi per bambini

Campi estivi alla Rotonda della Besana

Il Muba, Museo dei bambini, organizza dei campus estivi della durata di una settimana, dal lunedì al venerdì, per far vivere ai bambini dai 5 ai 10 anni nuove avventure in compagnia di nuovi amici. Le attività si terranno fino al 6 settembre, dalle 8.30 alle 16.30.