Un incendio è scoppiato in zona Precotto a Milano poco dopo le 12. Ad andare a fuoco è stata la copertura del magazzino per la manutenzione dei mezzi Atm, nella via privata Anassagora. Il capannone era vuoto e non si sono registrati feriti. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco, le quali hanno riportato la situazione sotto controllo. Ancora da chiarire le cause dell'incendio.