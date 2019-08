Milano, aggredito in stazione Centrale con una bottiglia: non è grave

È stato colpito con una bottiglia di vetro per non aver risposto a una richiesta di informazioni. È successo il 19 agosto in piazza 4 novembre, vicino alla stazione Centrale di Milano. Un uomo di 30 anni, iracheno, ha aggredito un giovane di 21 anni del Bangladesh con una bottiglia causandogli una ferita al dito, al ginocchio e una contusione alla testa. Entrambi sono regolari in Italia. Il 21enne è stato trasportato all'istituto clinico Città Studi, ma non è in gravi condizioni. L'aggressore è ora indagato in stato di libertà per lesioni.