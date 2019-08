La situazione meteo in città

A Milano nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Prosegue il transito di impulsi instabili sulle Alpi, dove avremo una spiccata variabilità associata a frequenti acquazzoni temporaleschi, con coinvolgimento anche delle Prealpi. Variabilità in pianura, con tempo asciutto e clima caldo e afoso. Temperature diurne sui 32-33°C. Venti deboli.

La situazione meteo a Bergamo

A Bergamo nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest.

La situazione meteo a Brescia

A Brescia cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 7,1 µg/m³.