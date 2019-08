Auto prende fuoco nel Mantovano: ustionati padre e figlio 13enne

A Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano, un’automobile ha preso fuoco improvvisamente mentre stava percorrendo una via centrale. All’interno della vettura erano presenti un uomo di 53 anni con i suoi due figli di 13 e 8 anni. Fortunatamente sono riusciti ad uscire dall’abitacolo.

Padre e figlio maggiore hanno riportato ustioni

L’uomo e il 13enne hanno riportato ustioni di secondo grado alle gambe. Il ragazzo è stato portato in eliambulanza all'ospedale Niguarda di Milano, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Ha ustioni di terzo grado al 27% del corpo, in particolare agli arti. Il padre è stato invece ricoverato all'ospedale di Desenzano con ustioni meno gravi. I due non sono in pericolo di vita. Illeso il figlio più piccolo.