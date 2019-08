Incidenti stradali, morto un motociclista nel Lodigiano

Un uomo di 47 anni è morto in un incidente stradale nella notte di giovedì 15 agosto a Massalengo, nel Lodigiano. La vittima, Paolo Andreazza, era originaria di Altivole, in provincia di Treviso. L’uomo era a bordo della propria moto quando è andato a sbattere contro la rotonda in entrata dalla provinciale 23. Immediati i soccorsi del 118, allertati da un passante, ma all’arrivo degli operatori per l'uomo non c'era già più nulla da fare. I carabinieri di Lodi hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate in zona per ricostruire quanto avvenuto.