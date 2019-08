Milano, sequestrato attico da quattro milioni di euro in piazza Duomo

La guardia di finanza di Lecco ha sequestrato un attico dal valore di quattro milioni di euro in piazza Duomo, a Milano, della Vector srl, una società immobiliare dichiarata fallita lo scorso novembre, a un uomo indagato per autoriciclaggio, bancarotta fraudolenta e compensazioni tributarie con crediti inesistenti.

Attico vista Duomo

È stato il sostituto procuratore del capoluogo lombardo, Donata Patricia Costa, nell'ambito dell'inchiesta sulla bancarotta della Vector, in cui risultano anche altri indagati, ad emettere con urgenza il provvedimento di sequestro, convalidato dal gip Luigi Gargiulo. Le indagini hanno permesso di scoprire una serie di "condotte dissipative e distrattive" nei confronti della società immobiliare, che si occupava di compravendite in tutta Italia per oltre 25 milioni di euro. Fra queste, appunto, anche la distrazione dell'attico vista Duomo in cui viveva senza titolo (c'erano già stipule di preliminari di vendita) l'uomo che si era dichiarato consulente tributario della Vector e vantava compensazioni tributarie per "crediti inesistenti per oltre 4,5 milioni di euro". Un modo, secondo gli investigatori, per ridurre il forte debito tributario della società.

Sequestrati anche arredi e orologi per oltre 600mila euro

All’uomo, che guidava tra l’altro con la patente ritirata una Range Rover Velar intestata ad un’altra società fallita, sono stati sequestrati anche gli arredi dell’attico per un valore di 400mila euro e i valori presenti in casa, soprattutto orologi, per 260mila euro e una decina di migliaia di contanti.