A ferragosto, in occasione del suo 210° compleanno, la Pinacoteca di Brera di Milano ha previsto un ingresso gratuito straordinario. La galleria sarà visitabile dalle 8.30 fino alle 22.15, con l'ultimo ingresso previsto per le 21.40.

Il concerto

Come ogni terzo giovedì del mese, torna anche l’appuntamento musicale della Pinacoteca in collaborazione con il maestro Clive Britton: una serata in musica con i giovani musicisti della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado. Dalle 18 alle 22.15, al costo di 3 euro, sarà possibile ammirare l’intera collezione, visitare le sale riallestite e, contemporaneamente, ascoltare gli allievi della Civica Scuola. I giovani interpreti si collocheranno in diverse sale all’interno della Pinacoteca e saranno anche disponibili a rispondere alle domande del pubblico.

La ricorrenza

Il compleanno della Pinacoteca coincide con il giorno della nascita di Napoleone Bonaparte, figura fondamentale per la nascita e la storia del museo. La Pinacoteca di Brera è stata ufficialmente istituita nel 1809, poi, quando Milano è diventata la capitale del Regno Italico, la raccolta di opere, fino a quel momento eterogenea, è stata trasformata per volontà di Napoleone in un museo che intendeva esporre i dipinti più significativi provenienti da tutti i territori conquistati dalle armate francesi. Brera quindi, a differenza di altri grandi musei italiani, come gli Uffizi, non nasce dal collezionismo privato dei principi e dell’aristocrazia, ma da quello politico e di stato.