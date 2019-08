Piante di marijuana sul balcone in via Conte Verde a Milano, arrestato

Sono scattate le manette per un 51enne, mentre la sua compagna è stata denunciata in stato di libertà, per il possesso di alcune piante di marijuana. La polizia le ha trovate sul balcone del loro appartamento, in via Conte Verde, a Milano. Oltre a un paio di piante alte circa un metro e mezzo, in vaso, e altre due più piccole, sono stati trovati anche cinque barattoli e una bustina, sempre contenenti lo stupefacente.

Le forze dell’ordine sono arrivate alla coppia dopo una segnalazione.