Maltempo, treni cancellati e in ritardo in Lombardia

Il maltempo che ha colpito la Lombardia nel primo pomeriggio ha causato il rallentamento dei treni e l'interruzione di alcune linee. Le zone più colpite sono state le aree tra Milano, Brescia, Bergamo e Cremona (FOTO).

Le linee interrotte

Fra Treviglio e Romano, sulla linea Milano-Brescia, la circolazione è stata interrotta per danni alla linea di alimentazione elettrica. Per la stessa ragione i treni non viaggiano tra Treviglio e Casaletto Vaprio, sulla linea Cremona-Treviglio. Lo stop alla circolazione sulla Milano-Chiasso per tre quarti d'ora, a partire dalle 14.30 fra Bivio Rosales e Albate Camerlata, dovuta all'allagamento della sede ferroviaria, ha portato alla cancellazione di quattro treni regionali, la limitazione di altri cinque e ritardi fino a un'ora e 20 minuti di due intercity e 16 regionali.

I ritardi

A causa della caduta di rami sui binari, fra Treviglio e Bergamo, sulla linea Milano Bergamo, la circolazione ferroviaria è stata interrotta tra le 14.40 e le 16, provocando ritardi fino a 100 minuti per 10 regionali e la cancellazione di due treni regionali. "I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) - spiega in una nota la società - sono al lavoro per ripristinare la regolare circolazione ferroviaria".