Milano, ad agosto circolazione linea M2 interrotta tra Loreto e Udine

Per permettere un intervento di manutenzione in grado di garantire l’impermeabilizzazione delle gallerie, dall’1 al 31 agosto la circolazione della linea Verde (M2) della metropolitana di Milano sarà sospesa, da inizio a fine servizio, tra le fermate Udine e Loreto. In particolare, la mattina e la sera, nelle ore di punta, i treni in arrivo da Cologno Nord/Gessate termineranno la corsa a Cascina Gobba, mentre alcuni treni in arrivo da Abbiategrasso/Assago termineranno a Centrale. Atm raccomanda di prestare attenzione alla destinazione dei treni. La circolazione sul resto della linea, invece, si svolgerà regolarmente, con i convogli che faranno servizio tra Gessate/Cologno Nord e Udine e tra Assago/Abbiategrasso e Loreto.

Bus sostitutivi

Atm ha già predisposto un servizio di bus sostitutivi, che collegheranno Loreto con le fermate successive (Piola, Lambrate e Udine). Inoltre sarà attivo anche un servizio express che non farà fermate intermedie, ma collegherà Loreto direttamente a Cascina Gobba e viceversa. Nelle ore di punta, i bus viaggeranno con frequenze tra gli 1 e i 5 minuti, mentre durante il resto della giornata, le frequenze varieranno dai 5 ai 9 minuti. Le condizioni del traffico automobilistico, fa sapere Atm, potrebbero influenzare i tempi di percorrenza e le frequenze programmate.

Validità dei biglietti

Sui bus sostitutivi tra Loreto e Udine, e per proseguire rientrando in metropolitana, saranno accettati tutti i biglietti validi al momento del viaggio (secondo i limiti di tempo stabiliti dalla prima convalida). Varranno anche i biglietti emessi prima del 15 luglio, ossia prima dell'entrata in vigore del nuovo sistema tariffario.