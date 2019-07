Dresano, sorpresa a spacciare cocaina: arrestata 29enne

Arrestata a Dresano, in provincia di Milano, una donna incinta di 29 anni, accusata di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. I carabinieri di Lodi hanno sorpreso la donna, disoccupata da tempo, con 12 grammi di cocaina. La droga, nascosta in un armadio, è stata trovata in casa della 29enne, la quale viveva da sola dopo essersi separata dal compagno. Il giudice di Lodi ha convalidato l'arresto della donna, già indagata in passato per reati analoghi, e l'ha scarcerata, imponendo la misura dell'obbligo di firma.