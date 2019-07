Milano, liceali rapinati da coetanei in piazza Selinunte: una denuncia

Due ragazzi milanesi sono stati rapinati della propria telecamera mentre giravano un "filmato per la scuola" in piazza Selinunte, in zona San Siro a Milano. E’ successo poco dopo le 15 di ieri, domenica 28 luglio. I due giovani, di 16 e 17 anni, sono stati avvicinati da alcuni coetanei mentre passeggiavano registrando le immagini necessarie per il progetto. Il gruppo ha poi circondato e minacciato i due giovani, riuscendo a portare via la videocamera di marca e una decina di euro in contanti, prima di dileguarsi.

Denunciato un diciassettenne

I due ragazzi non hanno avuto bisogno di ricorrere a cure mediche, e hanno chiamato la polizia. Un paio d'ore dopo una volante di pattuglia ha bloccato uno dei presunti componenti della banda, un egiziano di 17 anni, con precedenti, che è stato denunciato per rapina in concorso.