Moniga, cade da una barca a vela: uomo disperso nel Lago di Garda

Un uomo risulta disperso dal tardo pomeriggio di ieri, 21 luglio, nelle acque del lago di Garda a Moniga, nel Bresciano, in seguito a una caduta da una barca. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava navigando insieme a un gruppo di non vedenti su un’imbarcazione a vela quando, per cause ancora da chiarire, è caduto in acqua. Sommozzatori e forze dell'ordine lo stanno cercando in profondità.