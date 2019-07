Meteo a Milano: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Milano sabato nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi in serata. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Domenica cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Sabato contesto anticiclonico ma con correnti occidentali umide che sfiorano le Alpi. Bel tempo sulle zone di pianura, con clima estivo e più afoso rispetto ai giorni precedenti. Maggior variabilità sui rilievi con rischio di qualche breve acquazzone o temporale, segnatamente sui settori più settentrionali. Temperature diurne in pianura sui 32°C, ventilazione debole a regime di brezza. Domenica si rinforza l'anticiclone, favorendo una giornata soleggiata pressoché ovunque con l'eccezione di qualche sporadico piovasco pomeridiano sulle Alpi Retiche.

La situazione meteo a Brescia

A Brescia sabato cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Domenica cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata.

La situazione meteo a Mantova

A Mantova sabato cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sudovest. Domenica cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 4 µg/m³.