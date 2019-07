Travolta da un'auto nel Bergamasco: morta una 67enne

Una donna di 67 anni, Vittorina Bonore, è morta dopo essere stata travolta nella giornata di venerdì 19 luglio da un'auto a Lenna (Bergamo) mentre camminava sul ciglio della strada.



La ricostruzione dell’incidente



La 67enne, residente nel quartiere Boccaleone di Bergamo, si trovava in villeggiatura in Val Brembana. L'incidente è avvenuto attorno alle 9:15 di venerdì 19 luglio lungo la strada provinciale 1, che passa dal centro abitato di Lenna, all'altezza del cosiddetto Ponte delle capre. Alla guida della vettura c’era un uomo di 80 anni, di Lenna, che stava viaggiando in direzione di Bergamo. Interrogato dai carabinieri, intervenuti per i rilievi, l’80enne ha dichiarato di non aver visto la donna, che è morta poco più di 24 ore dopo l'incidente all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.