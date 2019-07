A Milano è in corso un’allerta meteo con livello di criticità arancione per il passaggio di una perturbazione con piogge diffuse, anche a locale carattere temporalesco. I fenomeni più intensi sono previsti durante la mattinata di oggi, lunedì 15 luglio. Allerta invece gialla (ordinaria) invece per quanto riguarda la possibilità di vento forte. Il Comune di Milano, in un comunicato, invita i cittadini a prestare la massima attenzione, a rimuovere i vasi non ancorati ai balconi o altri oggetti sospesi, e a evitare di parcheggiare le auto sotto gli alberi.

Monitorati Seveso e Lambro

Il Comune ha inoltre attivato il Centro Operativo Comunale per regolare l’attivazione del piano di emergenza e i fiumi Seveso e Lambro restano sorvegliati speciali. E’ stato attivato il monitoraggio dei livelli idrometrici e del radar a cura della Protezione Civile del Comune di Milano.