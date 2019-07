Atm Milano, da domani le nuove tariffe: biglietti a 2 euro

A Milano da domani, lunedì 15 luglio, parte il nuovo sistema tariffario e cambia il trasporto pubblico per 4,2 milioni di cittadini e 213 Comuni. Il biglietto singolo che passa da 1,50 a 2 euro, potrà essere timbrato più volte nei 90 minuti anche in metropolitana, avrà validità su un'area più estesa, non solo a Milano ma anche nei 21 comuni di prima fascia, tra cui Rho Fiera.

Sconto famiglia

A favore delle famiglie lo sconto del 50% sul costo dell'abbonamento annuale per i genitori con tre figli a carico e biglietto gratis fino a 14 anni. Il biglietto e tutti gli abbonamenti varranno anche sui treni di Trenord, in tutto il territorio della Città metropolitana di Milano e Monza e Brianza. Gratuito anche l'abbonamento per gli over 65 con Isee inferiore a 16mila euro. Resta invariato il costo dell'abbonamento ridotto per i giovani, che potranno beneficiarne fino ai 27 anni anziché 26. Viene introdotto un abbonamento annuale a 50 euro per persone con Isee inferiore ai 6mila euro, per i disoccupati con Isee inferiore ai 16.900 euro e per i detenuti in permesso lavorativo esterno al luogo di detenzione. I biglietti acquistati e non utilizzati prima di lunedì 15 luglio possono essere usati fino al 12 ottobre e gli abbonamenti in corso sono fino al termine della validità.

Le dichiarazioni

"Abbiamo realizzato una profonda riforma del sistema tariffario a favore di chi sceglie il trasporto pubblico. Noi stiamo investendo sullo sviluppo della rete, anche a fronte di minori risorse da parte del Governo e della Regione, e teniamo alta la qualità del servizio. Con questa riforma, sebbene sia aumentato il costo del singolo biglietto, abbiamo tutelato di più lavoratori, pendolari, famiglie, giovani e anziani rispetto a turisti e utenti occasionali", ha dichiarato Marco Granelli, assessore alla Mobilità e Lavori pubblici.