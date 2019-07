In provincia di Milano, a Cernusco sul Naviglio, un uomo di 30 anni è finito in manette per maltrattamenti e lesioni. Nonostante il divieto di avvicinarsi alla madre, era a casa con lei e lì, e dopo l'ennesima lite (questa volta perché non ha gradito la cena), l'ha picchiata facendola finire in ospedale.

I precedenti

Con problemi psicologici, un carattere difficile e senza lavoro, l'uomo già in passato aveva picchiato la madre, che non lo aveva mai denunciato. Erano stati i vicini di casa a chiamare i carabinieri. Da lì la decisione del Tribunale di disporre il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla madre e quindi anche di andare a casa da lei nonostante il 30enne risiedesse formalmente in quell'appartamento.

L'aggressione

Ma la donna ha comunque sempre accolto in casa il figlio. Così ieri sera, sabato 13 luglio, protestando per quel che la donna aveva preparato per cena, l'ha picchiata. Questa volta è stata lei a dare l'allarme. L'uomo è stato portato a San Vittore e lei in ospedale, da dove è stata dimessa con una prognosi di sette giorni.