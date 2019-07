Milano, atm: ad agosto linea verde interrotta tra Loreto e Udine

A Milano per tutto il mese di agosto, da inizio a fine servizio, la circolazione della linea verde della metropolitana (M2) sarà sospesa tra Udine e Loreto. La circolazione sul resto della linea si svolgerà, invece regolarmente. Questo perché, come informa Atm, "nel mese di agosto abbiamo programmato un intervento di manutenzione molto importante per garantire l’impermeabilizzazione delle gallerie della linea Verde. Vi invitiamo a pianificare il vostro viaggio considerando maggiori tempi di percorrenza e ci scusiamo per i disagi".

I bus sostitutivi

Previsti dei bus sostituvi. "Bus sostitutivi Loreto-Piola-Lambrate-Udine. Questo servizio collega le stazioni della tratta interrotta"; "bus no stop Cascina Gobba-Loreto. È un servizio express che non fa fermate intermedie. Vi suggeriamo di usare questo bus in particolare in questi casi: arrivate da Cologno Nord e siete diretti verso Milano centro la mattina e la sera in ora di punta, poiché in queste ore della giornata i treni terminano a Cascina Gobba viaggiate dal centro di Milano e siete diretti a Cologno Nord o Gessate, poiché il bus express fa servizio diretto da Loreto".