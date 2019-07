Meteo a Milano: le previsioni di oggi mercoledì 10 luglio

La situazione meteo in città

A Milano nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Subentra una massa d'aria più fresca da Est, il che favorisce bel tempo prevalente in Lombardia dove i cieli saranno poco o al più parzialmente nuvolosi nel corso del giorno. Residui addensamento al primo mattino su pianure e prealpi. Clima gradevole con temperature diurne inferiori o prossime ai 29-30°C. Venti deboli orientali. In giornata non escluso qualche annuvolamento più insistente lungo le Prealpi

La situazione meteo a Varese

A Varese giornata parzialmente soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3750m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest.

La situazione meteo a Cremona

A Cremona nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 3,6 µg/m³.