Meteo a Milano: le previsioni di oggi lunedì 8 luglio

La situazione meteo in città

A Milano cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Permangono condizioni atmosferiche sostanzialmente stabili, con giornata di bel tempo sulla Lombardia. Consueti annuvolamenti pomeridiani sui monti, associati a qualche isolato temporale più che altro sulla fascia retica e sulla zona Garda. Scarse le probabilità di sconfinamento sulle vicine pianure, almeno fino alla serata. Maggiori chances dalla nottata su lunedì. Clima caldo ma con temperature in lieve flessione complice un blando rientro più umido orientale. Venti deboli variabili.

La situazione meteo a Varese

A Varese cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sud-Sudovest.

La situazione meteo a Cremona

A Cremona cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, ma nella notte sono previste precipitazioni. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3700m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 4,9 µg/m³.