Meteo a Milano: le previsioni di oggi martedì 2 luglio

La situazione meteo in città

A Milano cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni. La temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Nordovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Anticiclone africano in lieve attenuazione e correnti lievemente più fresche atlantiche favoriscono un aumento dell'instabilità atmosferica. Frequenti annuvolamenti e temporali sparsi sui settori montuosi in locale estensione alle zone pedemontane e di alta pianura in serata e la notte anche verso le restanti pianure. Temperature in lieve diminuzione, specie in montagna. Venti generalmente deboli.

La situazione meteo a Como

A Como cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Pavia

A Pavia cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni. La temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4250m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 10,1 µg/m³.