Rissa in piazza ad Abbiategrasso: 53enne accoltellato

Una rissa è scoppiata nella notte, intorno alle 3.30, ad Abbiategrasso (Milano) tra un pregiudicato e altre due persone, che non sono state ancora identificate. Durante la lite, avvenuta in piazza nei pressi del Castello Visconteo, un 53enne con precedenti è stato colpito alla mandibola da una coltellata ed è stato ricoverato in ospedale a Magenta (Milano). Fortunatamente le sue condizioni non sono preoccupanti. Sono in corso indagini dei carabinieri.