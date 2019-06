Meteo a Milano: le previsioni di oggi domenica 23 giugno

La situazione meteo in città

A Milano bel tempo per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Il tempo torna nettamente a migliorare sulla Lombardia, con residue nubi al mattino poi cieli sereni in pianura. Qualche occasionale breve temporale ancora possibile al pomeriggio tra Orobie, Adamello, Valcamonica e Prealpi bresciane. Temperature in calo nei minimi con clima mattutino più fresco, massime in ripresa ma caldo senza troppi eccessi.

La situazione meteo a Bergamo

A Bergamo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

La situazione meteo a Brescia

A Brescia cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 13,2 µg/m³.