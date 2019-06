È allarme frane in Valtellina. Dopo l'ondata di maltempo della scorsa settimana, torna a preoccupare la frana di Canargo, in Val Lesina, a circa 900 metri di quota, nel comune di Delebio (Sondrio). Ieri sera, venerdì 21 giugno, l'appena insediato sindaco di Delebio, Erica Alberti, ha emesso un'ordinanza di evacuazione per circa 150 persone. Altre 250, tra cui un centinaio nel comune di Andalo (Sondrio), sono pronte a sgomberare in caso di peggioramento. La protezione civile, con vigili del fuoco, carabinieri, polizia, croce rossa e i Comuni di Delebio e Andalo temono nuovi distacchi nella notte, a causa delle forti piogge previste in Bassa Valle. Maltempo, a Milano esonda il Seveso: salva donna intrappolata in auto