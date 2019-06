Milano, investito da fiamme mentre accende forno: pizzaiolo ustionato

Incidente sul lavoro a Milano. Un pizzaiolo egiziano di 42 anni è stato investito da un ritorno di fiamma mentre accendeva un forno presso un locale in via Cascina Bellaria 19. L’uomo ha riportato ustioni di secondo grado nella parte alta del corpo, in particolare a collo e testa, ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda. L’incidente è avvenuto poco prima delle 12 per cause ancora da chiarire. Al momento, non sarebbe in pericolo di vita ma le sue condizioni sono state comunque giudicate molto serie.