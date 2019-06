La situazione meteo in città

A Milano cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno assenti o deboli per tutto il giorno. Allerte meteo previste: afa. Qualità dell’aria buona. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Nuova giornata di bel tempo sulla Lombardia, con clima caldo e afoso. Cieli poco o parzialmente nuvolosi per il transito di qualche nube cumuliforme. Nel pomeriggio-sera classici acquazzoni temporaleschi a carattere sparso lungo le Alpi. Temperature diurne diffusamente oltre i 30°C.

La situazione meteo a Varese

A Varese cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, ma nella notte sono previste precipitazioni, con 3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno assenti o deboli. Nessuna allerta meteo presente. Qualità dell’aria buona.

La situazione meteo a Mantova

Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, senza piogge. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3800m. I venti saranno al mattino deboli, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Allerte meteo previste: afa. Qualità dell’aria buona.