Valfurva, muore un'alpinista sul San Matteo in Valtellina

Sulla parete Nord del monte San Matteo, a oltre 3000 metri di quota nel territorio di Valfurva (Sondrio), ieri pomeriggio, sabato 15 giugno, è morta un'alpinista. La donna faceva parte di una cordata di tre alpinisti colpita da un probabile scaricamento di neve che li ha trascinati in basso. Uno di loro è riuscito a staccarsi e, dopo avere percorso un tratto a piedi, è riuscito a chiedere aiuto. Sul posto l'elisoccorso da Sondrio.

Chi era la vittima

L'alpinista aveva 54 anni, E.N., ed era di Venezia. Gli altri due alpinisti sono rimasti feriti. Uno dei due è più grave dell'altro per i traumi riportati nell'incidente, ma non è in pericolo di vita. Per la donna, invece, non c'è stato nulla da fare.