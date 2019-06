Barbarano, turista ha un malore e muore annegato nel lago di Garda

Un uomo di 59 anni è morto annegato nelle acque del lago di Garda a Barbarano di Salò, in provincia di Brescia. È accaduto nella mattina di oggi, venerdì 14 giugno. Stando alle prime ricostruzioni, la vittima, un turista in vacanza sul Garda, ha avuto un malore mentre stava facendo il bagno. Non si è riusciti a intervenire in tempo per salvarlo.