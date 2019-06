Trasporti, a Milano arriva l’abbonamento pluriennale scontato del 10%

Chi viaggia sui mezzi pubblici ogni giorno a Milano avrà la possibilità di sottoscrivere un abbonamento valido più anni, a un prezzo scontato. L'aula del Consiglio comunale di Milano ha infatti dato il via libera, all'unanimità, alla formula dell'abbonamento pluriennale proposta da Milano Progressista, che prevede uno sconto del 10% (l'annuale costa 330 euro) per i cittadini chi si impegnano ad utilizzarlo per almeno 24 mensilità. L'abbonamento, che verrà introdotto nel 2020, si potrà pagare anche a rate mensili a meno di 25 euro al mese. "Noi lo chiamiamo l'abbonamento a vita - ha detto Anita Pirovano, capogruppo di Milano Progressista -. Con questo emendamento abbiamo voluto dare un segnale importante anche sulla riduzione degli abbonamenti, perché secondo noi salvaguardarli non era sufficiente".

Il biglietto breve

Nel corso del 2020 sarà introdotto inoltre il biglietto breve, che potrà essere acquistato dai cittadini ad un minor costo rispetto ai futuri 2 euro. Il biglietto breve non sarà un titolo di viaggio a parte "ma uno sconto sul biglietto ordinario per chi viaggia entro un certo numero di fermate", o eventualmente per un periodo limitato di tempo, come ha sottolineato il capogruppo del Pd, Filippo Barberis. Le modalità di funzionamento e il costo del biglietto breve saranno poi definite in un secondo momento, "è ovvio che chiederemo ad Atm di farci delle stime e da quello poi verrà il costo e quante fermate potranno essere fatte", ha aggiunto Carlo Monguzzi. Il biglietto breve potrà essere utilizzato da chi viaggia sulla tratta urbana.