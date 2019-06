Milano, controlli al mercatino di viale Puglie: tre denunce

Tre persone sono state denunciate per ricettazione questa mattina, domenica 9 giugno, a seguito dei controlli effettuati al mercatino delle pulci che si tiene in viale Puglie a Milano. L’evento di quartiere infatti è stato oggetto di un blitz delle forze dell’ordine, con una cinquantina tra agenti della polizia locale e militari della guardia di finanza che hanno effettuato controlli a tappeto nel mercatino e nelle vie vicine, e comminato sanzioni per 15.500 euro. Sono stati sequestrati inoltre 17 attrezzi da cantiere, dal cui numero di serie si è riusciti a verificare la provenienza furtiva, 29 biciclette, tre delle quali elettriche di ingente valore, oltre ad alcuni cellulari. All'interno dell'area è stata trovata anche merce contraffatta e sono stati posti sotto sequestro tre banchi che vendevano merce nuova, soprattutto vestiario, attività non permessa in un mercatino delle pulci.

I controlli

L'operazione, si legge in una nota, è stata disposta con l’obiettivo di contrastare il commercio abusivo e illegale e di accertare l'inosservanza delle regole all'interno dello spazio riservato al mercato delle pulci, oltre che il rispetto delle norme igienico sanitarie. Nonostante l'intervento sia concluso, alcuni agenti sono rimasti sul posto per controllare la situazione.

Il commento della vicesindaco Anna Scavuzzo

"L'abusivismo commerciale viene contrastato con servizi mirati da parte della Polizia Locale - ha detto la vicesindaco Anna Scavuzzo - ma questa attività di controllo ha bisogno di essere rafforzata per sradicare il fenomeno e far rispettare la Legge. Per questo si è deciso di intervenire, in accordo con la Prefettura, in maniera ancora più incisiva insieme alla Guardia di Finanza e alle altre forze dell'ordine. Questo è un nuovo tassello della più ampia strategia che l'amministrazione comunale ha messo in campo per risolvere il degrado e i problemi che insistono su quell'area".