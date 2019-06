Milano, perde il controllo della moto e cade: morto 23enne

Un giovane di 23 anni è morto a Milano in via Santa Sofia, in centro, dopo una caduta in moto. Secondo le prime ricostruzioni della polizia, il ragazzo è caduto dalla moto poco prima delle 2.45 del mattino. Ancora da chiarire le cause dell'incidente. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha portato il 23enne al Policlinico dove è deceduto.