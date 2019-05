Mostre a Milano: cosa fare nel weekend dell'1-2 giugno

A Milano questa settimana inaugurano tre esposizioni: la prima si inserisce nelle celebrazioni del cinquecentenario dalla morte di Leonardo Da Vinci, e presenta riproduzioni delle opere del genio in 3D. La seconda, a sua volta, intreccia arte e scienza, raccontando i modi in cui artisti di epoche diverse si sono relazionati con la tecnologia. Infine, inaugura una mostra fotografica dove autori degli scatti sono alcune persone senza fissa dimora. Proseguono poi le grandi esposizioni, dalla pop art, alla fotografia. A Varese, da non perdere la mostra su Renato Guttuso.

Mostre ed eventi che inaugurano a Milano questa settimana

Leonardo Da Vinci 3D alla Fabbrica del vapore

Inaugura il 30 maggio il percorso multimediale, tra tecnologia e scienza, "Leonardo Da Vinci 3D", cui ha contribuito anche il Cnr. "È un'esperienza del tutto nuova, né mostra né spettacolo”, dice Roberto Luciani, presidente di Medartec che ha prodotto l'evento insieme al Comune di Milano. Il percorso riproduce in scala reale macchine e opere artistiche leonardesche: consente di scoprire da vicino anche i minimi dettagli dei dipinti. La mostra è visitabile fino al 22 settembre.

Orario: lunedì: 15.00 – 21.00, martedì, mercoledì, domenica e festivi: 10.30 – 21.00, giovedì: 10.30 – 23.00, venerdì e sabato: 10.30 – 22.00

Fotografi senza fissa dimora alle Gallerie d’Italia

"Tredici Storie dalla Strada. Fotografi senza fissa dimora" mette in mostra 52 scatti realizzati nel corso di un anno dai fotografi senza fissa dimora della onlus Ri-scatti. La mostra è visitabile fino al 1 settembre con orario: martedì - domenica 9:30-19:30, giovedì 9:30-22:30.

Dall'argilla all'algoritmo. Arte e tecnologia alle Gallerie d'Italia

Inaugura il 31 maggio la mostra "Dall'argilla all'algoritmo. Arte e tecnologia alle Gallerie d'Italia", che raccoglie opere delle collezioni di Intesa Sanpaolo e del museo d’arte contemporanea Castello di Rivoli, indagando i modi in cui artisti di epoche diverse si sono relazionati con la tecnologia, anticipando o riflettendo cambiamenti sociali e culturali. L'esposizione, visitabile fino all’8 settembre, presenta 71 opere, tra cui quelle di maestri come Balla, Boccioni, de Chirico e Fontana.

Orari: da martedì a domenica 9:30-19:30, giovedì 9:30-22:30.

Mostre ed eventi in corso a Milano a maggio 2019

Kokeshi. La tradizione artigianale del Tohoku al Mudec

La mostra "Kokeshi. La tradizione artigianale del Tohoku" porta per la prima volta in Italia le piccole sculture in legno dall'aspetto di bambola, dette kokeshi, emblema della regione del Tohoku, nel nord-est del Giappone. La mostra, visitabile fino al 2 giugno, presenta kokeshi antiche e moderne provenienti da collezioni private italiane, affiancati da alcuni pezzi unici che sono stati realizzati appositamente.

Sala delle Asse - Castello Sforzesco

La Sala delle Asse, opera di Leonardo da Vinci, viene eccezionalmente riaperta dopo sei anni di restauri, ma solo fino al 12 gennaio. La decorazione pittorica venne scoperta durante la ricostruzione del Castello, agli inizi del '900. Per l’occasione sono previste mostre ed eventi: un’installazione che aiuterà i visitatori nella lettura dello spazio; una raccolta di disegni originali di Leonardo e di altri maestri; infine un percorso multimediale che condurrà il visitatore alla scoperta di Milano così come doveva apparire agli occhi del maestro.

Magnum's first al Museo Diocesano Carlo Maria Martini

Prosegue al Museo Diocesano Carlo Maria Martini la mostra "Magnum's first. La prima mostra di Magnum", una rassegna fotografica che riunisce le opere di Cartier-Bresson, Capa, Bischof, Morath, Lessing, Riboud, Marquis e Haas che componevano la prima mostra del gruppo tenutasi tra il 1955 e il 1956 in cinque città austriache. Presenta 83 stampe vintage in bianco e nero - un corpus di lavori abbandonato in una cantina di Innsbruck e ritrovato nel 2006, ancora chiuso nelle sue casse. La mostra è visitabile fino al 6 ottobre. Orari: martedì-domenica 10.00-18.00, lunedì chiuso (eccetto festivi).

L’oro invisibile alla Biblioteca Ambrosiana

Giulio Manfredi è protagonista alla Veneranda Biblioteca Ambrosiana con la mostra "L'oro invisibile", in programma fino al 9 luglio e parte delle celebrazioni per il cinquecentenario di Leonardo da Vinci. Esposte 12+1 opere realizzate in oro, argento e pietre preziose dedicate ai personaggi del Cenacolo, in cui l'artista riprende simbologia e gesti degli apostoli e del Cristo.

Roy Lichtenstein al Mudec

Inaugura al Mudec "Lichtenstein. Multiple Visions", omaggio alla pop art che racconta, attraverso circa 100 opere - tra cui stampe, anche di grande formato, sculture, arazzi, video e fotografie - come elementi di diversi ambiti culturali siano confluiti nel lavoro dell'artista statunitense. La mostra è visitabile fino all’8 settembre. Orari: lunedì 14.30-19.30, martedì, mercoledì, venerdì e domenica 09.30-19.30, giovedì e sabato 9.30-22.30

Leonardo, la macchina dell'immaginazione a Palazzo Reale

Continua a Palazzo Reale l’esposizione multimediale che integra linguaggi e competenze diverse, dal video all’animazione grafica ai sistemi interattivi, in un percorso che coinvolge il visitatore. La mostra, visitabile fino al 14 luglio, si inserisce nell’ambito delle celebrazioni per il cinquecentenario dalla morte del genio. Orari: lunedì 14.30 - 19.30, da martedì a domenica 9.30 - 19.30

Mostre da non perdere nel resto della Lombardia

Gli Animali nell'Arte dal Rinascimento a Ceruti a Palazzo Martinengo, Brescia

Ottanta capolavori documentano la rappresentazione degli animali nell'arte tra XVI e XVIII secolo. La mostra consente al visitatore di comprendere come l'animale con le sue simbologie abbia da sempre avuto un ruolo fondamentale nella grande pittura. Tra le opere da segnalare, quattro capolavori del Pitocchetto. La mostra è visitabile fino al 9 giugno. Orari: mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9:00 alle 17:30; sabato, domenica e festivi dalle 10:00 alle 20:00.

Renato Guttuso ai Musei Civici di Villa Mirabello, Varese

Venticinque dipinti di Renato Guttuso, uno dei più interessanti artisti e intellettuali del Novecento italiano, vengono per la prima volta presentati nel capoluogo lombardo, in un percorso a temi che permette di valorizzare i dipinti e l'apparato fotografico, per la maggior parte inedito. La mostra, ai Musei Civici di Villa Mirabello, si potrà visitare fino al 6 gennaio 2020. Orari: martedì-domenica: 9.30-12.30 e 14-18.