Meteo a Milano: le previsioni di oggi martedì 28 maggio

La situazione meteo in città

A Milano nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera, sono previsti 14.6mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2750m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Un nuovo impulso instabile si avvicina al Nord Italia in serata. Dopo una mattinata nuvolosa ma in prevalenza asciutta, salvo residue pioggerelle su zone alpine e prealpine, tendenza a qualche schiarita, ma dal pomeriggio nuovo aumento dell'instabilità a partire dai rilievi con formazione di rovesci e temporali che si estenderanno rapidamente alle pianure. Fenomeni localmente forti sul pavese. Temperature stabili, o in lieve rialzo nei massimi, in calo dalla sera in montagna. Venti deboli variabili, in rotazione a Nord e NO in serata.

La situazione meteo a Varese

A Varese nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera, sono previsti 12.5mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest.

La situazione meteo a Cremona

A Cremona cieli molto nuvolosi o coperti, salvo temporanee brevi schiarite durante il pomeriggio. in serata piogge e rovesci, anche a carattere temporalesco, sono previsti 54.4mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2700m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 8,6 µg/m³.