Milano, picchiati e rapinati due ragazzi sui Navigli per 12 euro

Sono stati aggrediti e rapinati per 12 euro e un cellulare. È successo ieri notte, 24 maggio, a due ragazzi di 25 anni in via Tortona a Milano, in zona Navigli. Intorno all'1.40 un gruppo di cinque ragazzi ha accerchiato i due e, dopo averli colpiti con un pugno al petto, si sono fatti consegnare lo smartphone e tutto ciò che avevano in tasca, ovvero 12 euro. Le vittime non hanno avuto bisogno dell'intervento dei paramedici e hanno fornito alla polizia una descrizione dettagliata degli aggressori.

L'aggressione di giovedì 23 maggio

È il secondo episodio violento in zona Navigli nel giro di due sere. Giovedì notte un'altra coppia di amici era stata picchiata e rapinata di un cellulare da sei giovani in Ripa di Porta Ticinese. Secondo le prime ricostruzioni, i casi non sarebbero collegati perché gli identikit non combaciano.