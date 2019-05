Policlinic run: il 26 maggio a Milano si corre per i trapianti

Arriva a Milano, domenica 26 maggio, la Policlinic Run, corsa benefica non competitiva aperta a tutta la cittadinanza, il cui ricavato sarà devoluto allo sviluppo di progetti clinici legati alla perfusione e al ricondizionamento degli organi per il trapianto. Il circuito della corsa, alla sua prima edizione, è in programma all’interno del parco di City Life. Organizzatori e promotori della manifestazione sono AIDO Milano e Fondazione Trapianti Onlus, il cui obiettivo comune è di sensibilizzare la cittadinanza e di promuovere la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule.

La corsa

L’evento prevede due gare non competitive, il cui tracciato si snoda quasi totalmente all’interno del Parco di City Life: la corsa di 8 chilometri, con partenza alle 9.30, e la camminata di 4 chilometri, adatta a tutti, che prenderà il via alle ore 11.00.

Nei pressi dell’arrivo, in piazza Burri, sarà allestito il villaggio dedicato al mondo della salute e del benessere con un punto ristoro finale, stand con attività di prevenzione e check up medico e un’area gioco dedicata ai più piccoli. E’ possibile iscriversi alla manifestazione online, fino a domani venerdì 24 maggio, o in loco.