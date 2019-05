Incidenti stradali, scontro con camion: grave 16enne ad Aprica

Incidente stradale sulla statale 39 del passo dell'Aprica, in provincia di Sondrio. Un 16enne è finito in una scarpata dopo lo scontro tra la sua moto e un camion carico di inerti che procedeva in opposto senso di marcia. Le cause dell'incidente, avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 22 maggio, nell'affrontare una curva stretta, sono ora in corso di accertamento da parte della polstrada. La vittima è stata prima soccorsa da un'ambulanza e poi trasportato d'urgenza dall'eliambulanza spedita sul posto dal 118 all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le condizioni del giovane sono gravissime.