Tirano, strappa l’orecchio a un 37enne durante una rissa fuori dal pub

Una rissa scoppiata fuori da un pub degenera e finisce che uno dei due litiganti strappa all'altro, un uomo di 37 anni, un orecchio. È successo all’alba di lunedì 20 maggio davanti a un locale di Tirano, in provincia di Sondrio. L’allarme al 112 è arrivato pochi minuti prima delle 5. Da quanto si è appreso, alla chiusura del locale pubblico un gruppo di clienti è rimasto fuori, sulla strada, a discutere animatamente e particolarmente su di giri dopo la nottata trascorsa fra alcol e musica ad alto volume. Tra due avventori è nata una discussione diventata sempre più accesa e alimentata da futili motivi. Non è escluso, ma al momento non ci sono conferme ufficiali perché i carabinieri stanno ancora facendo luce su quanto accaduto, che possa esserci stato l'apprezzamento a una donna della compagnia non gradito. I due sono venuti alle mani e il litigio è degenerato, finché uno dei litiganti ha strappato un pezzo di orecchio all'altro. Non si sa se l'abbia staccato con un morso o se, invece, come appare più probabile, gli abbia letteralmente strappato il lobo con la forza delle mani. Il ferito, un 37enne residente a Chiuro (Sondrio), è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Sondrio. L'entità delle lesioni subite all'apparato acustico e prognosi sono ancora in corso di definizione da parte dei medici.

L’intervento dei carabinieri

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Tirano, che indagano su quanto avvenuto. Stanno ascoltando anche alcuni testimoni, che hanno assistito alla scena, e vagliano le immagini delle telecamere della zona. Il comandante dei carabinieri di Tirano, capitano Luca Mechilli, mantiene il massimo riserbo perché alcune informazioni devono ancora essere trasmesse al magistrato di turno alla Procura di Sondrio, Marialina Contaldo.