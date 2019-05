Meteo a Milano: le previsioni di oggi martedì 14 maggio

La situazione meteo in città

A Milano nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

In Lombardia la nuova settimana sarà caratterizzata da una spiccata variabilità. L'anticiclone rimane ancora lontano e si inseriranno alcuni impulsi instabili che daranno luogo a nuvolosità irregolare e a qualche piovasco sparso, ma tutto sommato con tempo in larga parte asciutto fino a giovedì. Le temperature rimangono fresche su valori ancora sotto le medie del periodo. Probabile nuovo peggioramento più consistente verso la fine della settimana.

La situazione meteo a Pavia

A Pavia cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio associate a qualche debole pioggia in serata, sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2150m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest.

La situazione meteo a Mantova

A Mantova nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 1850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 5,1 µg/m³.