Un uomo è stato ferito all'inguine da un colpo di pistola esploso all'interno di un campo agricolo in via Monzoro a Cornaredo, in provincia di Milano. L'uomo è stato soccorso verso le 14 di sabato 11 maggio e trasportato con l'elicottero all'ospedale Niguarda in condizioni gravissime. La vittima, stando a quanto riferito, sarebbe un 33enne di origini marocchine. Tuttavia non vi è ancora certezza sull'identità del ferito in quanto l'uomo non aveva con sé i documenti. Lui stesso però ha fornito ai soccorritori le generalità corrispondenti a un nordafricano irregolare. Le sue condizioni si sono aggravate durante il trasporto all'ospedale Niguarda e al momento si trova in sala operatoria per una delicata operazione. L'ipotesi degli investigatori è che si tratti di un episodio legato allo spaccio di droga nell'area.

Data ultima modifica 11 maggio 2019 ore 18:35