Meteo a Milano: le previsioni di oggi giovedì 9 maggio

La situazione meteo in città

A Milano nubi in graduale dissoluzione diurna fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Ultime piogge mattutine sui settori orientali della Lombardia, poi a seguire progressive schiarite da Ovest a Est fino a cieli parzialmente nuvolosi e con tempo nel complesso soleggiato. Nel pomeriggio qualche piovasco lungo le zone alpine e prealpine, ma di breve durata. Rialzo termico nei valori massimi diurni. Ventilazione debole occidentale.

La situazione meteo a Bergamo

A Bergamo cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli parzialmente nuvolosi in serata, sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2550m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest.

La situazione meteo a Brescia

A Brescia cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli parzialmente nuvolosi in serata, sono previsti 6mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 5,7 µg/m³.