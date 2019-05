Meteo a Milano: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Milano cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, salvo temporanee schiarite pomeridiane, con piogge e rovesci, anche a carattere temporalesco, dalla serata, sono previsti 16.1mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Domenica cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con schiarite dalla sera. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Una massa d'aria piuttosto fredda per il periodo si getta dal Nord Europa verso il Mediterraneo. Questa continuerà così ad alimentare delle aree di bassa pressione sull'Italia, responsabili di spiccata instabilità. Anche in Lombardia molte nubi, seppur alternate a schiarite, anche ampie nelle ore centrali del giorno in pianura, specie ad Ovest. Dalla sera nuovi rovesci e temporali diffusi, specie sulle basse pianure, anche forti e con grandine.

La situazione meteo a Sondrio

A Sondrio molto nuvoloso o coperto per tutto l'arco della giornata con piogge e rovesci dal pomeriggio, anche a sfondo temporalesco, in attenuazione serale, sono previsti 10mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2450m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata, non sono previste piogge.

La situazione meteo a Mantova

A Mantova cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. in serata nuove piogge e rovesci anche temporaleschi, sono previsti 34mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera, sono previsti 9mm di pioggia.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 3,4 µg/m³.