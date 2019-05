Meteo a Milano: le previsioni di oggi lunedì 29 aprile

La situazione meteo in città

A Milano nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampie schiarite in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2050m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Correnti instabili nord-orientali favoriscono una giornata a tratti nuvolosa o molto nuvolosa sulle pianure orientali dove non si escludono brevi piovaschi ad inizio giornata. Più soleggiato e asciutto lungo i settori occidentali, dove le temperature rimarranno pressoché invariate e prossime ai 20°C. Qualche grado in meno spostandosi verso Est. Venti deboli.

La situazione meteo a Bergamo

A Bergamo cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a graduali schiarite dal pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud.

La situazione meteo a Brescia

A Brescia cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con schiarite dalla sera, è previsto un millimetro di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 4,7 µg/m³.