Trovata morta in casa a Sesto San Giovanni: fermato il figlio 21enne

È stato rintracciato dai carabinieri a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, Corrado Badagliacca, il figlio di Lucia Benedetto, la donna di 50 anni trovata morta in casa sua nella serata di ieri, martedì 23 aprile, a Sesto San Giovanni, sempre in provincia del capoluogo lombardo.

Badagliacca è stato sottoposto a fermo di indiziato delitto per l'omicidio della madre. Il giovane, 21 anni, alla vista dell'auto dei militari ha tentato la fuga, ma è stato bloccato. Secondo quanto emerso, sarebbe stato visto lasciare l'appartamento di famiglia meno di un'ora prima del ritrovamento del cadavere della madre. Il corpo presentava una ferita alla gola, inferta da un levatorsoli, poi rinvenuto nel bagno dell'abitazione. Sesto San Giovanni, trovata morta in casa: si cerca il figlio

Data ultima modifica 24 aprile 2019 ore 17:05