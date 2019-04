Incendio in appartamento a Milano: gravemente ustionato 61enne

Un uomo di 61 anni è rimasto gravemente ustionato in un incendio divampato nell'appartamento di uno stabile popolare in via Spaventa, nella zona sud di Milano. Le sue condizioni, al momento, sono stazionarie. Secondo quanto riferito dalla polizia, l'uomo è stato trovato dai vigili del fuoco, intervenuti per domare le fiamme. Era riverso a terra, supino, con ampie ustioni sul corpo. Trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda, è ricoverato in gravi condizioni.