Milano, turista rapinato mentre passeggia per le vie del centro

Un turista americano di 63 anni, in questi giorni a Milano per il Salone del Mobile, è stato rapinato dell'orologio che portava al polso mentre era a passeggio in via Manzoni a Milano, nella sera di sabato 13 aprile. Come lui stesso ha riferito alla polizia, attorno alle 20.45, mentre camminava nella centralissima via della città, è stato avvicinato con 'fare amichevole' da due sconosciuti. Uno dei quali improvvisamente l'ha immobilizzato mentre l'altro gli ha sfilato dal polso un Chopard che vale, a suoi dire, 150 mila euro. I due uomini hanno poi fatto perdere le loro tracce.