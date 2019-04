I carabinieri hanno arrestato due coniugi di nazionalità cinese, entrambi di 43 anni, per aver impiegato in nero sei operai, tutti cinesi, nel laboratorio tessile di loro proprietà a Roverbella, in provincia di Mantova. Due dei dipendenti erano anche clandestini. I carabinieri hanno accertato che nessuno di loro aveva un regolare contratto di lavoro, e che i due imprenditori li costringevano a turni di lavoro massacranti, vietando loro di allontanarsi dal laboratorio. La coppia è accusata di favoreggiamento e sfruttamento della manodopera clandestina e lavoro in nero. Il padre 67enne della donna è stato denunciato a piede libero per gli stessi reati. Il capannone dove si trovava il laboratorio e i macchinari sono stati sequestrati.