Aumento biglietti Atm a Milano, il sindaco Sala: “Eviterà futuri problemi”

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è intervenuto sulle polemiche relative all'aumento del biglietto del trasporto pubblico in città durante un incontro con i cittadini del quartiere di Crescenzago. L’assemblea dei soci dell’Agenzia di bacino ha infatti approvato mercoledì 10 aprile il nuovo sistema tariffario integrato, che entrerà in vigore per l’appunto da luglio. Il costo del biglietto passerà da 1,50 euro a 2 euro.

Le parole di Giuseppe Sala

"A proposito delle polemiche sull'aumento del biglietto - ha detto Sala - ribadisco che politicamente non converrebbe farlo, ma in prospettiva è difficile continuare a garantire il servizio se il buco che si crea tra entrate e costi continua ad aumentare. Lo faccio per non lasciare a chi mi succederà un problema", ha sottolineato il sindaco, che ha poi aggiunto: "Quando il sindaco Letizia Moratti lanciò le nuove metropolitane nei piani c'era il biglietto a 2,40 euro".